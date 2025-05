Gp Silverstone: oggi qualifiche e Sprint Race, orari e diretta TV anche in chiaro

La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio di Silverstone, settimo appuntamento della stagione. Sabato 24 maggio si accendono i motori nel Regno Unito con una giornata intensa che prevede qualifiche e Sprint Race, anticipo della gara in programma domenica. Dopo le ottime prestazioni del venerdì, riflettori puntati su Alex Marquez, autore del nuovo record della pista in 1:57.295.

Orari ufficiali di qualifiche e Sprint Race

Il programma odierno parte con le Prove Libere 2 alle ore 12:05. A seguire, alle 12:45, si disputeranno le qualifiche, mentre la Sprint Race scatterà alle 16:55, assegnando i primi punti del weekend ai piloti in classifica. Tutto è pronto per una giornata ricca di emozioni sul tracciato inglese.

Dove vedere il GP di Silverstone in diretta

L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con copertura completa sia su Sky Sport MotoGP (canale 208) che in streaming tramite Now e Sky Go. In chiaro, su TV8, sarà possibile seguire le qualifiche e la Sprint Race in diretta, offrendo così l’occasione a tutti gli appassionati di non perdersi gli appuntamenti decisivi della giornata.

Programma di sabato 24 maggio

Ore 12:05 – MotoGP: Prove Libere 2

Ore 12:45 – MotoGP: Qualifiche

Ore 16:55 – MotoGP: Sprint Race