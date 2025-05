Napoli campione: Conte conquista il quinto scudetto in sette anni

Quando Conte è arrivato, il Napoli sembrava destinato a un’altra stagione senza successi. In pochi anni, però, ha trasformato la squadra, riportandola in vetta. Con il suo talento tattico e leadership, ha conquistato il quinto scudetto in sette anni, consolidando il suo successo e scrivendo un’altra pagina storica nel calcio italiano.

Antonio Conte ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia. Il tecnico salentino ha vinto il suo quinto scudetto in sette stagioni in Serie A, confermandosi uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. Un dato eloquente: nelle sue sette esperienze in panchina in Italia, ha centrato il titolo nel 71% dei casi.

Da incubo a trionfo: la rinascita del Napoli firmata Conte

Quando Conte è arrivato a giugno 2024, il Napoli era allo sbando. Reduce da una stagione disastrosa, conclusa al decimo posto in campionato, era stato eliminato agli ottavi di Champions League e Coppa Italia, quest’ultima con un clamoroso 0-4 contro il Frosinone. Anche la finale di Supercoppa era stata persa contro l’Inter. Tre allenatori – Garcia, Mazzarri e Calzona – si erano alternati invano sulla panchina, senza riuscire a dare un’identità alla squadra.

Conte, invece, ha fatto ciò che gli riesce meglio: ha trasformato un gruppo smarrito in una squadra vincente. Come già successo alla Juventus nel 2011-12, dove diede inizio a una striscia di nove scudetti consecutivi, con i primi tre conquistati proprio sotto la sua guida. O all’Inter, portata prima al secondo posto e poi al tricolore con quattro giornate d’anticipo. Anche lì, come a Napoli, aveva trovato un ambiente in crisi.

Nel mezzo, l’esperienza in Nazionale culminata nei quarti di finale agli Europei 2016, persi ai rigori, e la parentesi al Chelsea, con cui ha conquistato una Premier League e una FA Cup. Sempre con la stessa formula: restare poco, vincere tanto. A parte l’eccezione della Juventus, Conte non è mai rimasto più di due anni su una panchina. Ma ovunque è andato ha lasciato un’impronta.

Ora anche Napoli può dirsi parte della sua storia vincente.