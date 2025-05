Mara Venier invita Fiorello a Domenica In: Perché dopo di me? Vieni con me in trasmissione

Mara Venier risponde con entusiasmo a Fiorello dopo una sua battuta durante Tv Talk, dove lo showman siciliano ha ipotizzato ironicamente una possibile partecipazione futura a Domenica In. Le parole di Fiorello non sono passate inosservate, e la conduttrice ha colto subito l’occasione per rilanciare con un invito pubblico. La replica diretta di Mara Venier in diretta Rai Nel corso della sua intervista su Tv Talk, Mara Venier ha dichiarato: “Lui ha detto ‘dopo Mara’, ma io invece faccio un invito. Fiorello, perché dopo Mara? Si fa con Mara”. Un invito chiaro, lanciato con il sorriso, che mostra tutta la stima e l’affetto che lega i due volti noti della televisione italiana. L’intervista integrale sarà trasmessa domani alle 15 su Raitre, promettendo nuovi momenti imperdibili tra ironia e spontaneità. Il pubblico potrà scoprire di più sull’eventuale partecipazione di Fiorello a Domenica In e sul rapporto tra i due protagonisti dello spettacolo italiano.

