OnlyFans verso la cessione: trattative in corso per una vendita da 8 miliardi di dollari

La popolare piattaforma OnlyFans è ufficialmente in vendita. Secondo quanto riportato dai media britannici, Fenix International – società proprietaria del sito – sarebbe in trattative avanzate con un consorzio guidato dalla Forest Road Company (FRC) per un’operazione da 8 miliardi di dollari.

Trattativa guidata da un ex dirigente Disney

Nel consiglio di amministrazione della FRC figura Kevin Mayer, ex dirigente di Disney per quasi 15 anni e con un breve passato alla guida di TikTok. La proprietà attuale di OnlyFans fa capo a Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano di 43 anni, che ha incassato dividendi vicini a 1,3 miliardi di dollari dal 2020 grazie ai profitti generati dalla piattaforma.

OnlyFans conta oltre 4 milioni di creator attivi, i quali trattengono l’80% degli incassi derivanti dai propri abbonati, lasciando il 20% alla piattaforma. I fan registrati superano i 305 milioni, con la possibilità di acquistare contenuti esclusivi e inviare messaggi diretti ai propri artisti preferiti.

Numeri da record e contenuti controversi

Nel solo 2023, il sito ha generato ricavi per 1,3 miliardi di dollari, segnando un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Sebbene ospiti anche contenuti legati a lifestyle, comicità e celebrità, OnlyFans è ampiamente conosciuto per il suo legame con i contenuti per adulti ed è vietato ai minori.