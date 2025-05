Maestra sospesa per maltrattamenti: minacce e percosse ai bimbi in un asilo del Napoletano

Minacce, offese e violenze verbali e fisiche contro bambini di una scuola dell'infanzia: è quanto emerso da un'indagine condotta dai Carabinieri di Marano e coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Al centro del caso una maestra di una scuola primaria della provincia di Napoli, destinataria di una misura cautelare interdittiva emessa dal Gip.

Denunce dei genitori e avvio delle indagini

Le indagini sono partite grazie alle segnalazioni di alcuni genitori, preoccupati per il cambiamento nel comportamento dei propri figli. I bambini avevano iniziato a manifestare timori, ansia e disagio legati all'ambiente scolastico, reazioni che sono scomparse dopo il loro trasferimento in un altro istituto.

Secondo quanto ricostruito, tra ottobre e dicembre 2024, la maestra avrebbe adottato un comportamento sistematicamente vessatorio e violento nei confronti dei piccoli alunni: insulti, minacce e percosse avrebbero caratterizzato le sue giornate in aula, creando un clima di paura e tensione.

Gli accertamenti investigativi hanno confermato la gravità delle condotte. Per questo motivo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la sospensione della donna dall'incarico per un periodo di un anno.