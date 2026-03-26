Maestra a processo a Verona per maltrattamenti sui bambini dell'asilo

Una maestra di 65 anni a Verona è accusata di aver maltrattato bambini dell’asilo per due anni. Secondo le indagini, li avrebbe picchiati e immobilizzati con metodi violenti. La denuncia è partita da una collega.

Una insegnante di 65 anni, in servizio in una scuola dell’infanzia di Verona, dovrà rispondere in tribunale dell’accusa di maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni. La Procura ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio dopo aver raccolto elementi su presunti episodi avvenuti tra il 2022 e il 2024.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe preso di mira una decina di bambini tra i due e i sei anni. Le accuse parlano di comportamenti ripetuti nel tempo: schiaffi, strattoni e capelli tirati, ma anche punizioni considerate umilianti o violente.

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Tra gli episodi contestati, ci sarebbero bambini bloccati a terra con il peso dell’insegnante oppure immobilizzati contro il muro usando cuscini da palestra. In altri casi i piccoli sarebbero stati chiusi da soli in una stanza o costretti a subire restrizioni, come il divieto di andare in bagno.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero, si sono basate anche su immagini registrate da telecamere installate all’interno dell’asilo. I filmati avrebbero documentato alcune delle condotte contestate, contribuendo alla richiesta di processo. L’udienza preliminare è prevista nei prossimi giorni davanti al giudice per l’udienza preliminare.

La segnalazione iniziale è arrivata da una collega dell’insegnante, che ha denunciato i presunti abusi. In un primo momento era stata coinvolta anche un’altra educatrice, ma per lei è stata chiesta l’archiviazione.

Un’indagine parallela, sempre in ambito scolastico e avviata a febbraio, riguarda invece un asilo nido con bambini tra i nove mesi e i tre anni. In quel caso cinque maestre sono state sospese dal servizio. Anche lì le immagini avrebbero mostrato comportamenti aggressivi, tra cui strattoni, schiaffi e punizioni fisiche durante le attività quotidiane.