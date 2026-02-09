Maestra dell'asilo dava caramelle lassative ai bambini per mandarli a casa: licenziata in Illinois

Una maestra di un asilo in Illinois ha somministrato lassativi masticabili ai bambini spacciandoli per caramelle. Dopo i malori avvisava i genitori per farli tornare a casa. Scoperta dopo diverse segnalazioni, è stata licenziata e denunciata.

Distribuiva ai piccoli presunte caramelle, che in realtà contenevano lassativi masticabili. Poco dopo l’assunzione, i bambini accusavano forti disturbi intestinali e l’insegnante chiamava le famiglie chiedendo di portarli via.

Il copione si è ripetuto più volte all’interno dell’asilo. I malesseri, sempre simili e ravvicinati nel tempo, hanno inizialmente fatto pensare a un’infezione, ma visite mediche e controlli non hanno rilevato alcuna patologia.

A insospettire definitivamente alcuni genitori è stata la frequenza degli episodi. Le segnalazioni hanno fatto scattare l’intervento della polizia, che si è presentata nella struttura per chiarire quanto stava accadendo.

Durante l’interrogatorio la maestra, una 23enne, ha ammesso le proprie responsabilità. Ha raccontato di sentirsi sopraffatta dal carico di lavoro e di aver escogitato quel metodo per ridurre il numero di bambini presenti in classe.

La donna è stata licenziata immediatamente. Nei suoi confronti sono state formulate accuse pesanti, tra cui tentata aggressione aggravata e messa in pericolo di minori, reati legati alla somministrazione intenzionale delle sostanze.

Una madre ha spiegato che, dopo i primi episodi, si era temuto un virus intestinale. “Dopo esami e visite non è stato trovato nulla”, ha riferito, aggiungendo che il comportamento dell’insegnante è apparso inaccettabile.