Tragedia a San Diego: Muoiono il Batterista Daniel Williams e l'Agente Musicale Dave Shapiro in Incidente Aereo jet privato

Un grave incidente aereo ha colpito la comunità musicale statunitense: unsi è schiantato nelle prime ore di giovedì 22 maggio nel quartiere Murphy Canyon di San Diego, causando la morte di sei persone a bordo. Tra le vittime, due figure di spicco del panorama musicale: Dave Shapiro, cofondatore della Sound Talent Group, e Daniel Williams, ex batterista della band metalcore The Devil Wears Prada. Chi erano Dave Shapiro e Daniel Williams Dave Shapiro, 42 anni, era un noto agente musicale e pilota esperto. Fondatore della Sound Talent Group, rappresentava artisti come Sum 41, Pierce the Veil e Parkway Drive. Shapiro era anche proprietario della compagnia aerea Velocity Aviation e aveva oltre 15 anni di esperienza nel volo. Daniel Williams, 39 anni, era il batterista originale dei The Devil Wears Prada, band con cui ha registrato cinque album prima di lasciare il gruppo nel 2016. Dopo la carriera musicale, Williams aveva intrapreso la professione di ingegnere software, lavorando per GoPro e recentemente assunto da Apple. Dettagli dell'incidente Il Cessna Citation II, registrato a nome di Shapiro tramite la sua società Daviator LLC, era partito da Teterboro, New Jersey, con uno scalo a Wichita, Kansas, diretto all'aeroporto Montgomery-Gibbs di San Diego. Intorno alle 3:45 del mattino, l'aereo ha colpito dei cavi dell'alta tensione e si è schiantato in una zona residenziale, provocando incendi che hanno danneggiato almeno dieci abitazioni e costretto all'evacuazione circa 100 residenti. Le autorità hanno confermato la morte di tutti e sei gli occupanti dell'aereo, tra cui Shapiro e Williams. Otto persone a terra sono rimaste ferite, ma nessuna in modo grave. La comunità musicale ha espresso profondo cordoglio per la perdita. I The Devil Wears Prada hanno scritto su Instagram: "Non ci sono parole. Ti dobbiamo tutto. Ti ameremo per sempre." La Sound Talent Group ha dichiarato: "Siamo devastati dalla perdita del nostro cofondatore, colleghi e amici. I nostri cuori sono con le loro famiglie e con tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia." Il National Transportation Safety Board (NTSB) e la Federal Aviation Administration (FAA) stanno indagando sulle cause dell'incidente, inclusa la possibilità che l'aereo abbia colpito una linea elettrica prima dello schianto.

