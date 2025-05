Palermo ricorda Giovanni Falcone: celebrazioni per il 33° anniversario della strage di Capaci

Palermo ricorda con commozione il 33° anniversario della strage di Capaci, che nel 1992 costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La città si riunisce per onorare la memoria del giudice e della lotta contro la mafia, simboli di coraggio e legalità.

Palermo si raccoglie oggi, 23 maggio, per commemorare il 33° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonino Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Erano le 17.58 del 1992 quando 500 chili di tritolo esplosero sull’autostrada A29, all’altezza dello svincolo di Capaci, provocando una delle ferite più profonde nella storia italiana.

Eventi e presenze istituzionali a Palermo

Le commemorazioni si aprono alle 9.30 a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente dedicato a Falcone e Borsellino, con l'accoglienza delle autorità, degli studenti e degli ospiti da parte dei vertici della Fondazione Falcone. La giornata prosegue con una diretta Rai alle 10.30 collegata dallo stesso Palazzo.

Alla cerimonia partecipano il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, il presidente della Commissione regionale Antonello Cracolici, il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco Roberto Lagalla.

Il pomeriggio davanti all’Albero Falcone

Dalle 16, in via Notarbartolo, cittadini e studenti si radunano davanti all’Albero Falcone. Alle 16.45 si esibisce il cantautore Giovanni Caccamo, seguito dall’intervento di Maria Falcone, sorella del magistrato e presidente della Fondazione Falcone. Alle 17.30, l’ex magistrato e presidente del Senato Piero Grasso legge i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Alle 17.58, ora esatta dell’attentato, il trombettiere della polizia suonerà il silenzio, simbolo di rispetto e memoria per chi ha perso la vita nella lotta alla mafia.