Giovanni Brusca, libero il boss pentito della strage di Capaci dopo 25 anni

Giovanni Brusca, il noto ex boss mafioso responsabile della strage di Capaci, è tornato ufficialmente libero dopo 25 anni di detenzione e misure di sorveglianza. Conclusa la sua lunga battaglia giudiziaria, ora si apre un nuovo capitolo per lui e per la memoria di quella drammatica tragedia. La sua riabilitazione solleva importanti questioni sul percorso di redenzione e sulla lotta contro la criminalità organizzata. La società si interroga: può il passato essere davvero lasciato alle spalle?