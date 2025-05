Napoli-Cagliari Serie A, Davide Nicola: Fuori Caprile e Gaetano, ma daremo tutto

Venerdì 22 maggio si chiude il campionato con due partite decisive per lo scudetto Serie A: Como-Inter e Napoli-Cagliari. L’allenatore dei sardi Davide Nicola ha annunciato due assenze pesanti per la trasferta al Maradona: non ci saranno Caprile e Gaetano, entrambi infortunati.

Nicola: “Faremo la nostra partita, anche senza due titolari”

Durante la conferenza stampa della vigilia, Nicola ha spiegato che Caprile, protagonista contro il Venezia, ha riportato una distrazione di primo grado alla gamba. “Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema”, ha dichiarato il tecnico. Assente anche Gaetano, altro elemento chiave in prestito proprio dal Napoli.

La situazione in casa Cagliari potrebbe complicarsi ulteriormente: “Zortea è sotto esami strumentali, mentre Pavoletti dovrebbe essere disponibile”, ha aggiunto Nicola, che ha poi sottolineato il valore della gara: “Sembra che Como e Cagliari siano diventati crocevia per lo scudetto. Noi siamo persone serie e onoreremo il campo”.