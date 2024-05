Matteo Berrettini ha annunciato che non parteciperà al Roland Garros 2024. In un post su Instagram, il tennista italiano ha spiegato che, nonostante gli intensi allenamenti, non si sente pronto per affrontare partite al meglio dei cinque set. Berrettini ha deciso di concentrarsi sulla stagione sull'erba, ringraziando i fan per il loro supporto. Solo recentemente si era ritirato dagli Internazionali d'Italia per motivi fisici, rimandando il rientro per evitare ulteriori infortuni.