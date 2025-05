Giro d'Italia 2025, tappa 4 oggi da Alberobello a Lecce: orario, percorso e diretta TV

Riparte oggi il Giro d’Italia 2025 con la quarta tappa, dopo il primo giorno di riposo. La Corsa Rosa lascia l’Albania e approda in Italia con il percorso Alberobello-Lecce, lungo 189 km e perfetto per i velocisti. In testa alla classifica generale c'è il danese Mads Pedersen, che indossa la maglia rosa con un vantaggio di 9 secondi sullo sloveno Primoz Roglic.

Percorso e dettagli della tappa odierna

La tappa è pianeggiante, con un unico lieve strappo a Putignano, e si sviluppa su strade larghe e rettilinee, con alcuni ostacoli urbani come rotatorie, isole spartitraffico e attraversamenti pedonali rialzati. L’ingresso a Lecce avviene subito dopo l’arrivo in città: il gruppo affronterà quasi tutto il circuito finale di circa 12 km, passerà una prima volta sul traguardo e poi completerà un giro completo.

Gli ultimi 3 km sono interamente pianeggianti, con una curva decisiva a circa 1200 metri dall’arrivo. L’ultimo tratto, largo 8 metri, si presenta in leggera curva a sinistra e si conclude con una retta finale di 300 metri su asfalto.

Orario di partenza e dove seguire la tappa in diretta

La partenza della quarta tappa del Giro d’Italia 2025 è fissata per le ore 12:55. La diretta in chiaro sarà trasmessa da Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito disponibile su RaiPlay. Per chi dispone di un abbonamento, sarà possibile seguire la corsa su Eurosport 1, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

