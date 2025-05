Giro d'Italia 2025, tappa 6 oggi da Potenza a Napoli: orario, percorso e diretta TV

Oggi, giovedì 15 maggio, il Giro d’Italia 2025 entra nel vivo con la sesta tappa, la più lunga di questa edizione: 226 chilometri da Potenza a Napoli. Un tracciato impegnativo che attraversa l’Irpinia, con salite iniziali e un finale tecnico tra le strade del capoluogo campano.

Altimetria, GPM e tracciato della tappa 6

La tappa prenderà il via da Potenza e affronterà subito una serie di asperità, tra cui il Valico di Monte Carruozzo (GPM2) e Monteforte Irpino (GPM3). Il dislivello complessivo sarà di 2600 metri. Decisiva potrebbe rivelarsi la salita che parte da Muro Lucano fino ai 1136 metri di quota del Monte Carruozzo: una scalata lunga 19,9 chilometri con pendenze fino all’11%, la prima vera tappa in alta quota di questo Giro 108.

Gli ultimi 45 chilometri saranno tutti urbani, con tratti in pavé di porfido. Il finale è previsto a Napoli, su un rettilineo di 900 metri in leggera salita e poi pianeggiante, su asfalto largo 9 metri, ideale per un arrivo in volata.

Classifica e favoriti alla partenza

Il leader della classifica generale è il danese Mads Pedersen, che guida con 17 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 24 sul compagno di squadra Mathias Vacek. Dopo la vittoria di ieri, Pedersen cercherà di difendere la maglia rosa su un terreno complesso e adatto anche agli attaccanti di giornata.

Orario di partenza e dove seguire la tappa in diretta

La partenza ufficiale della sesta tappa è prevista per le 11:30. La diretta tv in chiaro sarà trasmessa su Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito su RaiPlay. Per chi dispone di un abbonamento, sarà possibile seguire la corsa su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.