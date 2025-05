Veronica Gentili lancia un appello per Gaza durante l'Isola dei Famosi: Non si può più aspettare

Durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, la conduttrice Veronica Gentili ha interrotto per un momento il tono leggero del reality per rivolgere un appello alle istituzioni italiane ed europee.

"Ci sono bambini che soffrono la fame non per scelta"

“Voglio lanciare un appello per Gaza”, ha detto la Gentili in diretta, spiegando come nel programma i concorrenti scelgano di mettersi alla prova, anche affrontando fame e difficoltà. Una condizione, ha sottolineato, completamente diversa da quella che stanno vivendo migliaia di persone nella Striscia di Gaza.

“In questo momento, in un posto non troppo lontano da questo studio, a Gaza ci sono migliaia di bambini, e non solo bambini, che soffrono la fame non per scelta. Si trovano in guerra, senza possibilità di ricevere aiuti umanitari”, ha dichiarato visibilmente commossa.

Veronica Gentili ha quindi chiesto con forza che le istituzioni si attivino immediatamente: “Vedere ogni giorno la loro disperazione e sapere di non poter fare nulla ci fa sentire inutili e impotenti. Per questo chiedo a tutte le istituzioni italiane ed europee di farsi carico subito di questa situazione. Non si può più aspettare”.