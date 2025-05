Isola dei Famosi 2025: stasera 7 maggio la nuova edizione con Veronica Gentili e un cast stellare

Home / Social News / Isola dei Famosi 2025: stasera 7 maggio la nuova edizione con Veronica Gentili e un cast stellare

L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 da martedì 7 maggio in prima serata, con la conduzione di Veronica Gentili, al suo debutto nel reality prodotto da Rti e Banijay Italia. A completare il trio di punta Simona Ventura, nel nuovo ruolo di opinionista, e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras. Questa edizione punta su autenticità e resistenza: i concorrenti affronteranno condizioni estreme a Cayo Cochinos, senza comfort, tra prove fisiche e psicologiche, fame, sole cocente e piogge tropicali. In palio un montepremi da 100.000 euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza.

Nel cast ufficiale figurano 20 naufraghi: Mario Adinolfi, Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Samuele Bragelli, Leonardo Brum, Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano, Carly Tommasini e Paolo Vallesi.

Tra loro spiccano personaggi noti al grande pubblico come Camila Giorgi, ex tennista azzurra; Mario Adinolfi, giornalista e politico; Alessia Fabiani, attrice e showgirl; Loredana Cannata, attrice e attivista; Patrizia Rossetti, volto storico della TV italiana; Paolo Vallesi, cantautore di successo; Antonella Mosetti, icona di Non è la Rai; Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello. Presenti anche personalità emergenti come Carly Tommasini, modella e attivista LGBTQ+, e Ibiza Altea, attrice e modella.

Le vicende quotidiane dei naufraghi saranno trasmesse anche nel daytime su Canale 5 alle 13.40 e 16.40, su Mediaset Extra, e su Mediaset Infinity alle 15.30 con “Il meglio della giornata”, oltre ai profili social ufficiali.

Simona Ventura penalizzata dalla Rai dopo l'ok all'Isola dei Famosi

Il ritorno di Simona Ventura all’Isola dei Famosi come opinionista ha comportato una riduzione del compenso previsto dal contratto con la Rai.

Chi è Ibiza Altea all'Isola dei Famosi 2025: origini, lavoro, figlio e la tragedia del fidanzato scomparso

Ibiza Altea, modella italoamericana e concorrente de L’Isola dei Famosi 2025, è tra i volti più attesi del reality condotto da Veronica Gentili, in onda da mercoledì 7 maggio.

Chi è Cristina Plevani: a Verissimo prima dell'Isola dei Famosi, il ritorno della prima vincitrice del Grande Fratello

Cristina Plevani sarà ospite oggi, domenica 4 maggio, a Verissimo, poco prima della partenza per L’Isola dei Famosi, dove sarà tra i nuovi concorrenti del reality condotto da Veronica Gentili.