L'Isola dei Famosi 2025: al via a maggio con Veronica Gentili alla conduzione

A maggio 2025, in prima serata su Canale 5, riparte "L'Isola dei Famosi", con Veronica Gentili al timone del programma. La scelta della giornalista rappresenta un ritorno allo spirito originale del format, puntando a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality.

I naufraghi sbarcheranno nell'arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un'esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria.

Tra i possibili partecipanti, si vocifera la presenza di Angelo Madonia, ballerino di "Ballando con le Stelle", e del portiere tedesco Loris Karius. Inoltre, si parla dell'ex tennista Camila Giorgi e della soubrette Sylvie Lubamba come possibili concorrenti.

Per quanto riguarda gli opinionisti, Vladimir Luxuria potrebbe tornare nel ruolo che ha già ricoperto in passato, mentre si fanno i nomi di Dario Maltese e Simona Ventura come possibili new entry nel parterre degli opinionisti.

La data precisa dell'inizio del programma non è stata ancora ufficializzata, ma si prevede che la prima puntata possa andare in onda mercoledì 7 maggio 2025.

