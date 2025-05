Playoff Serie B, Juve Stabia e Spezia vincono le semifinali d'andata

Si sono giocate le gare d’andata delle semifinali playoff di Serie B, valide per la promozione in Serie A. La Juve Stabia ha battuto 2-1 la Cremonese allo stadio Romeo Menti, mentre lo Spezia ha espugnato Catanzaro con un netto 2-0, mettendo un piede in finale. Juve Stabia-Cremonese 2-1: campani avanti con merito La Juve Stabia, quinta in classifica al termine della regular season e reduce dal colpo contro il Palermo, ha confermato l’ottimo momento di forma superando la Cremonese. I gialloblù si sono imposti grazie ai gol di Pierobon al 34’ e Adorante al 58’, quest’ultimo già decisivo contro i rosanero nel turno precedente. La Cremonese, seconda forza del campionato e mai battuta nei precedenti stagionali dai campani, ha trovato il gol della speranza al 76’ con Johnsen, poco dopo un rigore fallito da De Luca. Nonostante il passivo minimo, i grigiorossi sono apparsi in difficoltà e dovranno ribaltare tutto nel ritorno a Cremona, in programma domenica 25 maggio alle 17:15. Spezia dominante a Catanzaro: 2-0 con ipoteca sulla finale Allo stadio Nicola Ceravolo, lo Spezia ha preso il controllo del match nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, i liguri hanno colpito con Di Serio al 49’ e con una punizione perfetta di Francesco Pio Esposito al 60’, piegando un Catanzaro poco incisivo. La squadra di Luca D’Angelo, terza in classifica nella stagione regolare, ha così ottenuto un vantaggio solido in vista del ritorno, previsto alle 19:30 allo stadio Alberto Picco. Per i calabresi servirà un’impresa: vincere con almeno tre gol di scarto per centrare una finale che ora appare lontana.

