Sampdoria retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia: il pari con la Juve Stabia è fatale

La Sampdoria vive un momento storico e doloroso, retrocedendo in Serie C per la prima volta dalla sua fondazione. Il deludente pareggio 0-0 contro la Juve Stabia segna la fine di un'era per i blucerchiati, che hanno scritto pagine importanti nel calcio italiano, inclusa la vittoria della Coppa delle Coppe nel 1990. Un epilogo amaro per il club genovese.

Verdetti finali della Serie B: playoff, salvezza e retrocessioni

Il Brescia si salva battendo 2-1 la Reggiana, condannando il Frosinone al playout contro la Salernitana, che supera 2-0 il Cittadella in trasferta. Si salvano all’ultimo turno anche Mantova e Brescia, mentre retrocedono in Serie C, insieme alla Sampdoria, anche Cosenza e Cittadella.

La regular season della Serie B si chiude con gli accoppiamenti del primo turno dei playoff: Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena, sfide in gara secca. In precedenza si erano già assicurate la promozione diretta in Serie A il Sassuolo e il Pisa. Il Cesena completa il quadro delle sei squadre qualificate ai playoff, insieme a Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo.

