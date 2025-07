Venezia 2025: 5 film italiani in concorso, Julia Roberts debutta sul red carpet con Guadagnino

Venezia 2025 si accende di emozioni con cinque straordinari film italiani in concorso, tra cui spicca il debutto di Julia Roberts sul red carpet, accompagnata dal regista Luca Guadagnino. Un’edizione ricca di talento e innovazione che promette di sorprendere il pubblico e gli appassionati di cinema. Tra grandi nomi e nuove voci, questa Mostra si prepara a scrivere un capitolo indimenticabile: il futuro del cinema italiano è già qui.

Saranno cinque i film italiani in concorso all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. A contendersi il Leone d’Oro per il miglior film ci saranno autori affermati e nuove visioni del cinema italiano.

Le opere in gara sono “La Grazia” di Paolo Sorrentino, “Elisa – Io la volevo uccidere” di Leonardo Di Costanzo, “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, “Duse” di Pietro Marcello e “Un Film Fatto per Bene” di Franco Maresco.

Fuori concorso, grande attesa per “After The Hunt: Dopo la caccia” di Luca Guadagnino, dramma ambientato in una prestigiosa università americana che affronta il tema della violenza sessuale. Il film segna il debutto di Julia Roberts sul red carpet veneziano, affiancata da Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg.

Altri titoli italiani presenti fuori concorso includono “Il Maestro” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli, “L’isola di Andrea” di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni, “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli con Michele Riondino, “Orfeo” di Virgilio Villoresi e il documentario “Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra” di Roberto Andò.

Nel panorama delle serie TV, spiccano “Portobello” di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora e “Il Mostro” di Stefano Sollima sul mostro di Firenze. Entrambe saranno presentate con episodi selezionati.

La sezione “Cinema & Musica” proporrà tre documentari dedicati a grandi nomi della musica italiana: Nino D’Angelo, Piero Pelù e Francesco De Gregori.

Nella sezione “Orizzonti”, dedicata alle nuove tendenze, l’Italia sarà rappresentata da “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli e “Un anno di scuola” di Laura Samani.

Debutta anche la nuova sezione “Spotlight”, che ospiterà “Ammazzare stanca” di Daniele Vicari, con un cast composto da Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio e Rocco Papaleo.

“Sono 21 i film in Concorso, uno in meno rispetto all’anno scorso. Ogni anno mi prometto di arrivare a 18, ma non ci riesco…”, ha dichiarato il direttore artistico Alberto Barbera durante la presentazione del programma.