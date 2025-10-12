Standing ovation a Ballando per Barbara D'Urso: performance travolgente, Lucarelli resta cauta

Standing ovation per Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. L’esibizione della conduttrice e del suo partner di ballo Pasquale La Rocca ha conquistato pubblico e giuria nella puntata di sabato 11 ottobre. Con un freestyle carico di energia e tecnica impeccabile, la D’Urso ha sorpreso tutti mostrando una versione di sé completamente nuova.

La conduttrice è stata la terza concorrente ad affrontare la pista, ricevendo una pioggia di complimenti da parte dei giudici. Alberto Matano si è detto colpito: “Una performance eccezionale, complimenti davvero”. Anche Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno espresso entusiasmo per la trasformazione mostrata in scena. “Ti sei spogliata, bravissima. Completamente libera da ogni emozione, veramente complimenti”, ha commentato Smith.

Più misurata, ma comunque positiva, la valutazione di Selvaggia Lucarelli, che ha scelto di offrire una riflessione più critica: “Sono sempre stati molto bravi, con una media altissima. È tutto molto lineare al momento. Va tutto bene, ma non succede niente. Grandi aspettative, ma per ora lo show è solo il ballo”. Una battuta che ha spinto la D’Urso a rispondere con ironia: “Cosa dovrei fare? Rompermi qualcosa?”.

Il punteggio finale ha comunque premiato la coppia: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno chiuso la terza puntata con un totale di 47 punti, confermandosi tra i protagonisti più apprezzati di questa edizione del programma.