Ucraina, forze russe vicine a Kiev : zero progressi in colloqui

Sirene in diverse città dell', da Leopoli a, da Cherasky a Charkiv. Lo riporta il Guardian. La Cnn ha riferito di esplosioni non lontano dalla capitale, dove lestarebbero per arrivare. Immagini satellitari mostrano lein avvicinamento alla capitale grazie anche all'uso di artiglieria pesante. Le autorità ucraine accusano Mosca di aver compiuto raid su un ospedale oncologico e di aver colpito edifici residenziali a Mykolaiv, seppur senza provocare vittime nella struttura sanitaria.

Nell'incontro a Mosca fra il presidente russo Putin e il suo omologo bielorusso Lukashenko "molta attenzione è stata dedicata allo sviluppo dell'industria della Difesa ed è stato raggiunto un accordo per la fornitura nel prossimo futuro da parte della Russia alla Repubblica di Bielorussia di equipaggiamento militare di nuova generazione". Lo ha affermato l'addetta stampa della presidenza bielorussa, Natalya Eismont, citata da Interfax.

Il Dipartimento di Stato americano ha avvertito che tutti i cittadini che si recheranno in Ucraina, compresi quelli che prenderanno parte ai combattimenti, corrono un rischio molto reale di essere catturati o uccisi. In un briefing con la stampa, il portavoce, Ned Price, ha inoltre sottolineato che Washington "potrebbe non essere in grado di organizzare l'evacuazione" di americani dall'Ucraina nel caso fosse necessario.

I colloqui fra Russia e Ucraina finora hanno prodotto "progressi zero". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Kuleba in un'intervista a Bloomberg Tv. "E' difficile per me capire a che genere di progressi si riferisca il presidente Putin", ha detto Kuleba, ribadendo la disponibilità di Kiev a fare un compromesso accettando uno status neutrale del Paese in cambio di garanzie sulla sicurezza.

Altre News per: ucrainaforzerussevicinekievzeroprogressi