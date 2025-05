Tottenham-Manchester United: Finale Europa League oggi alle 21, formazioni ufficiali e diretta TV in chiaro

Si gioca oggi, mercoledì 21 maggio alle ore 21, la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United. Il match si disputerà allo stadio San Mames di Bilbao, dove le due squadre inglesi si sfidano per il titolo europeo in un vero e proprio derby della Premier League.

Probabili formazioni e ultime notizie

Il Manchester United, dopo aver eliminato l'Athletic Bilbao in semifinale e la Roma agli ottavi, arriva all’atto conclusivo con grande entusiasmo. Dall’altra parte il Tottenham ha superato il Bodo Glimt, che a sua volta aveva fatto fuori la Lazio ai quarti.

Le probabili formazioni vedono i Red Devils schierarsi con un 3-4-2-1:Manchester United: Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Diallo, Ugarte, Casemiro, Mazraoui; Fernandes, Mount; Hojlund. Allenatore: Amorim.

Gli Spurs, invece, scendono in campo con un offensivo 4-3-3:Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. Allenatore: Postecoglu.

Dove vedere Tottenham-Manchester United in TV e streaming

La finale Tottenham-Manchester United sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e sui canali SkySport. Per chi preferisce seguire il match online, la partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di TV8, sull’app Sky Go e su NOW.