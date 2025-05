Fiorentina-Betis oggi alle 21: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming della semifinale di ritorno di Conference League

Fiorentina e Betis si affrontano oggi, giovedì 8 maggio, alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi per la semifinale di ritorno della Conference League. I viola cercano l'accesso alla loro terza finale consecutiva dopo aver perso 2-1 all'andata in Spagna, con reti di Ezzalzouli e Antony per i biancoverdi, e gol di Ranieri per la Fiorentina.

Le probabili formazioni delle due squadre

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Kean.All.: Palladino

Betis (4-2-3-1): F. Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Fornals, Cardoso; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu.All.: Pellegrini

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go. Disponibile anche in chiaro su Tv8, per chi preferisce seguire l’incontro senza abbonamenti.

