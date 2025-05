Putin tende una trappola diplomatica a Trump: la vera strategia dietro il conflitto Russia-Ucraina

La recente telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump si inserisce in un contesto delicato di contatti diplomatici tra Russia e Stati Uniti, riattivati a partire da febbraio. Secondo quanto riportato dal Moscow Times, la mossa del Cremlino è parte di una strategia precisa: offrire a Trump una vittoria simbolica da sbandierare in patria senza però concedere nulla di concreto sul piano della guerra in Ucraina.

Una strategia studiata per guadagnare tempo

L’analista Ivan Preobrazhensky ha sottolineato che le due ore di colloquio non hanno prodotto alcun cambiamento rilevante: "Non ci sono stati colloqui sostanziali su un cessate il fuoco, o almeno non è stato reso noto. È un tratto comune a tutti i contatti avuti finora". Putin sembra infatti puntare a ritardare ogni trattativa seria per la pace, evitando nel contempo di compromettere il rapporto con Trump. L’obiettivo sarebbe quello di rinviare ogni vera discussione fino alla chiusura della finestra utile per negoziati reali da parte dell’Ucraina.

Tatyana Stanovaya, del Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino, afferma che Putin ha trovato il modo di "offrire a Trump risultati a breve termine per lo sforzo di pace degli Stati Uniti, senza però fare concessioni reali". La proposta russa potrebbe includere un cessate il fuoco solo all’interno di un accordo più ampio, che preveda il congelamento degli aiuti militari a Kiev e lo stop a nuove mobilitazioni.

Pressioni economiche e la posta in gioco per la NATO

Secondo l’analista Alekandr Morozov, la conversazione ha avuto anche un importante risvolto economico e commerciale, ma Putin è consapevole che il rapporto con Trump potrebbe essere di breve durata. A fine giugno, gli Stati Uniti dovranno decidere se continuare a finanziare le necessità militari dell’Ucraina. In quel periodo, la NATO si riunirà all’Aja per definire la sua strategia per i prossimi due anni, decisioni che influenzeranno direttamente il futuro degli aiuti a Kiev.

Quella linea rossa che separa la Russia dall’Occidente appare sempre più netta, e Putin sembra voler sfruttare ogni margine per guadagnare tempo, offrendo illusioni diplomatiche senza modificare realmente le sue posizioni.