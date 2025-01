Trump ridefinisce la strategia per Russia e Ucraina: più sanzioni, meno armi

Donald Trump prepara la sua strategia sulla guerra tra Russia e Ucraina con una doppia azione politica. Da un lato, l'inasprimento delle sanzioni contro Mosca, dall'altro, una revisione del sostegno militare a Kiev. Scott Bessent, nominato Segretario del Tesoro, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sarà pronta a imporre sanzioni più severe, soprattutto contro le grandi compagnie petrolifere russe. Secondo Bessent, tali misure mirano a portare la Russia al tavolo delle trattative per porre fine al conflitto.

Il nuovo Speaker della Camera, Mike Johnson, ha rimosso Michael Turner dalla guida della commissione Intelligence, segnando un cambiamento di rotta rispetto agli aiuti militari all'Ucraina. Turner, noto sostenitore di Kiev, ha attribuito la sua rimozione a pressioni dirette di Trump. Johnson, tuttavia, ha definito la decisione necessaria per un "nuovo inizio" del Congresso.

Il cambiamento di leadership riflette l'intenzione dei repubblicani, ora al controllo del Congresso e della Casa Bianca, di adottare un approccio diverso alla guerra. Durante l'audizione al Senato per la sua conferma come Segretario di Stato, Marco Rubio ha sottolineato l'importanza di una politica realistica e ha criticato l'amministrazione Biden per la mancanza di una chiara strategia sul conflitto. Rubio ha dichiarato che, sebbene sia necessario porre fine alla guerra, entrambi i lati dovranno accettare concessioni.

Rubio ha inoltre accusato l'amministrazione precedente di finanziare il conflitto senza un obiettivo chiaro. Ha ribadito che, sebbene l'aggressione di Vladimir Putin sia inaccettabile, l'Ucraina non può realisticamente respingere le forze russe senza concessioni. Il senatore ha concluso annunciando l'intenzione di perseguire una "diplomazia audace" per arrivare a una soluzione negoziata.

Trump promette incontro con Putin per fermare la guerra in Ucraina dopo l'insediamento - Donald Trump ha dichiarato che, se rieletto alla Casa Bianca, farà "di tutto per fermare" il conflitto in Ucraina, impegnandosi per il bene di entrambe le nazioni coinvolte. L'ex presidente ha annunciato l'intenzione di incontrare Vladimir Putin subito dopo il suo insediamento, per discutere della "guerra orribile" iniziata con l'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio di tre anni fa.

Trump annuncia preparativi per incontro con Putin per fermare la guerra in Ucraina - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sono in corso i preparativi per un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin. Durante un incontro con i governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha dichiarato: "Lui vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando".

Russia minaccia ritorsioni contro l'Ucraina per uso di missili Usa Atacms - La Russia ha annunciato rappresaglie contro l'Ucraina in risposta a un attacco effettuato con otto missili americani Atacms nella regione di Belgorod. Mosca considera l'impiego di tali armi, capaci di colpire fino a 300 chilometri di distanza, un'importante escalation.