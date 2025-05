Elgato presenta la strategia Stream Deck Everywhere al Computex

Elgato , fornitore leader di strumenti per la creazione di contenuti e sussidiaria di CORSAIR , sta espandendo l'ecosistema Stream Deck verso nuove entusiasmanti direzioni. Al Computex di quest'anno, l'azienda presenterà quattro innovazioni rivoluzionarie nell'ambito della sua nuova strategia "Stream Deck Everywhere", volta a offrire un controllo potente e personalizzabile a un numero di utenti e flussi di lavoro senza precedenti.

"Stream Deck è diventato un must per i creator, ma fino ad ora molte persone al di fuori del mondo dei creator non ne hanno avuto accesso al potenziale", ha affermato Julian Fest, Direttore Generale di Elgato. "Con questi lanci, stiamo aprendo Stream Deck a un mondo di nuovi utenti, dagli sviluppatori e dagli appassionati di fai da te ai produttori alla ricerca di un'interfaccia collaudata sul campo per i loro prodotti. Perché Stream Deck non è solo un dispositivo, è una piattaforma."

Moduli Stream Deck: fai da te e pronti per l'integrazione Il primo è Stream Deck Module, una versione essenziale dell'acclamato prodotto di consumo che consente ad hobbisti, imprenditori e produttori di integrare l'iconica tecnologia nei loro progetti, invece di dedicare mesi o addirittura anni allo sviluppo di un'interfaccia di controllo da zero. Disponibile nelle varianti a 6, 15 e 32 tasti, il modulo è alloggiato in un robusto chassis in alluminio, pronto per essere inserito direttamente in un supporto, una macchina o un prodotto personalizzato.

Come le sue controparti al dettaglio, Stream Deck Module è compatibile con il software Stream Deck e con le app di terze parti, mentre la documentazione completa elimina ogni dubbio per creatori e produttori, che possono così dare vita alle loro grandi idee in modo più rapido, intelligente e senza compromessi.

Dock di rete per Stream Deck: controllo senza vincoli Il nuovo Network Dock di Elgato sblocca la connettività Ethernet cablata per i dispositivi Stream Deck, consentendo agli utenti di estendere la propria superficie di controllo oltre la scrivania, consentendo installazioni personalizzate, postazioni remote e altro ancora. Che sia montato su una scrivania o inserito nel supporto di Stream Deck XL, il dock supporta reti PoE e non PoE, mentre la configurazione IP è facilmente gestibile direttamente sul dispositivo. Si tratta di un altro passo importante verso lo sfruttamento completo del potenziale di Stream Deck, ovunque sia necessario.

Virtual Stream Deck: controllo sulla punta del cursore Forse la più rivoluzionaria di tutte, Virtual Stream Deck (VSD) è una versione software di Stream Deck che offre un controllo potente e personalizzabile su qualsiasi schermo. Gli utenti possono creare pad di controllo completamente interattivi in ??qualsiasi punto del desktop, fissi per un accesso rapido o richiamabili con un clic del mouse o un tasto di scelta rapida. Questo rende Stream Deck più accessibile che mai, portando l'iconica piattaforma di Elgato in ogni angolo dell'area di lavoro. Inizialmente disponibile esclusivamente per i possessori di hardware Stream Deck e periferiche CORSAIR selezionate, come Xeneon Edge e il mouse Scimitar Elite WE SE, Virtual Stream Deck verrà presto distribuito su altri dispositivi, consentendo un controllo intelligente su touchscreen, mouse, tastiere e altro ancora.

Chiavi a forbice: una nuova esperienza tattile A completare gli annunci, una variante con tasti a forbice dello Stream Deck MK.2, un'alternativa più veloce e precisa all'iconico design a membrana. Con una corsa più breve e un'attuazione più precisa, questi nuovi tasti offrono maggiore velocità e precisione per le attività ad alta frequenza e per le mani veloci. La sensazione più precisa e reattiva si presta anche a interazioni in stile digitazione, aprendo la strada a nuovi casi d'uso che beneficiano di input e controllo rapidi e multilivello.

Ecosistema Stream Deck: dall'hardware a tutto il mondo Stream Deck si è evoluto da strumento per i creativi a piattaforma potente, che si adatta a qualsiasi flusso di lavoro, scala con ambizione e stimola l'innovazione in tutti i settori. Questa nuova ondata di lanci segna un cambiamento: il controllo non è più confinato a un dispositivo o a una scrivania. Elgato sta espandendo le potenzialità di Stream Deck e i suoi orizzonti. Grazie all'hardware modulare, alla documentazione aperta e al software profondamente integrato, maker, aziende e creativi hanno ora la libertà di creare flussi di lavoro più intelligenti, reinventare l'aspetto del controllo e la sua collocazione.