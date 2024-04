Stream Deck ed il microfono Wave annunciati da Elgato

Stream Deck ed il microfono Wave sono tra i cinque prodotti annunciati da Elgato

L’ultima linea hardware, denominata Neo, offre una gamma completa di prodotti in grado di ottimizzare la produttività, ad un prezzo estremamente competitivo.

Oggi Elgato ha annunciato Neo, una gamma di prodotti che uniscono prestazioni di alto livello alla semplicità del plug-and-play. In tutto, Neo introduce cinque nuovi prodotti: un microfono, una webcam, un pannello LED, una scheda di acquisizione ed uno Stream Deck. Tutti e cinque i prodotti sono stati concepiti per facilitare attività quali videochiamate e streaming in diretta, funzionando perfettamente sulla maggior parte dei sistemi, compresi laptop e iPad. Neo offre gli stessi standard di alta qualità che hanno reso famosa Elgato, aiutando così content creator e professionisti a presentare il proprio meglio online. Con prezzi che vanno da 99,99 € a 129,99 €, la serie Neo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo a chiunque voglia migliorare la propria postazione.

A partire da oggi, tutti e cinque i prodotti Neo possono essere ordinati online mentre nelle prossime settimane saranno anche disponibili presso i principali rivenditori di tutto il mondo. Per maggiori informazioni sull’intera famiglia Neo, gli interessati possono visitare il sito web di Elgato.

“Con Neo siamo partiti dai fondamenti di base che gli utenti apprezzano di più”, ha dichiarato Julian Fest, General Manager di Elgato. “Cose come l’acquisizione da iPad, il tocco per disattivare l’audio e i controlli di illuminazione accessibili. Poi abbiamo sviluppato hardware e software attorno a queste esigenze fondamentali”.

“Il risultato è un nuovo tipo di prodotto Elgato rivolto a un pubblico in crescita”, continua Fest. “Un pubblico che magari non vuole o non ha bisogno di postazioni tecnologiche complesse, ma vuole essere senz’altro più professionale e sicuro di sé online. Non vediamo l’ora di scoprire i nuovi contenuti realizzati con Neo”.

Wave Neo

Un audio fantastico, semplice da gestire. A differenza dei microfoni integrati nei laptop oppure negli auricolari, Wave Neo cattura le voci con una precisione fedele alla realtà. Posizionato perfettamente con il suo supporto da tavolo ad altezza maggiorata, Wave Neo garantisce a chi ascolta di udire una voce cristallina, con una ridotta rumorosità di fondo. Si disattiva con un rapido tocco e si configura in un attimo su qualsiasi sistema, compresi iPad, PlayStation e iPhone*. Ha ancora più funzioni integrate, come il filtro anti-pop in schiuma, il jack per le cuffie e la gestione dei cavi. Inoltre, l’app Wave Link di Elgato consente di perfezionare ulteriormente il suono. Dalle riunioni alla chat vocale, con Wave Neo avere un suono professionale è semplice come collegare e scollegare un microfono.

Wave Neo è disponibile da subito a soli 99,99 € sul webstore di Elgato.

Facecam Neo

Presto chiunque potrà accendere la propria videocamera senza timori relativi alla qualità dell’immagine. Facecam Neo è una webcam plug-and-play che offre prestazioni ben superiori alla maggior parte delle videocamere integrate nei computer portatili. E’ in grado di riprendere le riunioni quotidiane e gli streaming in diretta con qualità Full HD a 60 fps, in modo tale da consentire a chi assiste di vedere dettagli nitidi e meno motion blur. Con l’HDR attivato, l’immagine risulta definita e chiara anche in condizioni di illuminazione difficili, come ad esempio impostando un’inquadratura in prossimità di una finestra molto illuminata. Facecam Neo funziona alla perfezione fin da subito*: si monta semplicemente sul monitor e si imposta in pochi secondi. È dotata di un otturatore privacy integrato e di un campo visivo di 77 gradi, studiato per mettere al centro dell’inquadratura i volti e non gli sfondi. È anche dotata dell’app Camera Hub che consente di personalizzare le impostazioni dell’immagine come si trattasse di una DSLR.

La Facecam Neo sarà disponibile prossimamente. Visita il webstore di Elgato per saperne di più e per ricevere un avviso quando sarà possibile ordinarla.

Key Light Neo

Un’illuminazione di qualità è fondamentale per apparire professionali in ogni ripresa. Grazie a Key Light Neo, chi presenta può fare un’ottima impressione nelle videochiamate, nelle registrazioni e negli stream in diretta. A differenza dell’illuminazione di casa o dell’ufficio, che può essere poco ottimizzata ed emettere colori innaturali, Key Light Neo emette una luce morbida ed uniforme che valorizza i toni della pelle, senza affaticare gli occhi. È dotata di controlli integrati che consentono di regolarne la luminosità e di passare da una serie di impostazioni predefinite all’altra con un semplice tocco. Key Light Neo si monta direttamente sui monitor, così da far risparmiare spazio sulla scrivania, ma è dotata anche di un aggancio con filettatura da ¼ di pollice che consente di avvitarla sui più comuni supporti. È alimentata tramite USB, ma è in grado di fornire una luminosità maggiore (fino a 1000 lumen) se collegata ad una presa di corrente. È inoltre dotata dell’app Control Center di Elgato per regolare l’illuminazione tramite computer, cellulare oppure Stream Deck.

Key Light Neo è disponibile da subito a soli 99,99 € sul webstore di Elgato.

Game Capture Neo

Creare fantastici contenuti non è mai stato così facile. Game Capture Neo è una scheda di acquisizione versatile ed intuitiva che aiuta i giocatori a registrare o trasmettere dirette come dei professionisti, senza le limitazioni imposte della condivisione integrata nella console. Invia due segnali video dalla console: un segnale fino a 4K60 HDR ad uno schermo di gioco ed un secondo segnale 1080p60 ad un PC, Mac oppure iPad tramite cavo USB. Ciò consente ad ogni creator di poter giocare con fedeltà assoluta tutti i titoli più recenti, acquisendo un gameplay alla risoluzione più utilizzata su Twitch e YouTube. Poiché funziona con qualsiasi applicazione video, come QuickTime Player o OBS Studio, Game Capture Neo si adatta naturalmente ai flussi di lavoro di quasi tutti i creator.

Game Capture Neo è disponibile da subito a soli 129,99 € sul webstore di Elgato.

Stream Deck Neo

L’iconico controller dei flussi di lavoro, ripensato per le attività di tutti i giorni, anche le più piccole. Quest’ultimo modello di Stream Deck ha otto tasti personalizzabili ed un design minimale che si adatta perfettamente ad ogni scrivania. È dotato di una barra delle informazioni per visualizzare data e ora e di due touch point che rendono la navigazione delle pagine più semplice che mai. Stream Deck Neo rende di nuovo veloci e divertenti anche le operazioni più noiose, tra cui:

Incollare del testo

Cercare tra le cartelle

Gestire la musica

Navigare tra dispositive

Disattivare l’audio del microfono

Seguire i titoli azionari

Scambiare le azioni e personalizzare i tasti è facile come un drag and drop con l’app Stream Deck, gratuita per Mac e PC.

Stream Deck Neo è disponibile da subito a soli 99,99 € sul webstore di Elgato.

Informazioni sulla famiglia Neo

L’offerta hardware di Neo a creator e professionisti è ancora più generosa: