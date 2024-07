Elgato - due nuove estensioni hardware per il suo controller Stream Deck +

Da oggi sarà possibile collegare un microfono XLR a Stream Deck + di Elgato

Elgato, un marchio di CORSAIR, oggi ha annunciato il rilascio di due nuove estensioni hardware per il suo controller Stream Deck +. Il modulo XLR Dock, un’interfaccia per microfono, consente di soddisfare tutte le esigenze audio dei creatori di contenuti da un unico dispositivo. In alternativa, il nuovo modulo USB Hub fornisce un ulteriore corredo di porte USB e di alimentazione aggiuntive, perfette per supportare qualsiasi espansione di sistema. Entrambe le estensioni possono essere inserite direttamente nella parte posteriore di Stream Deck + e sono progettate in modo da ridurre l’ingombro della vostra postazione. Per i creatori di contenuti, come streamer e podcaster, sono un’opportunità unica per ottimizzare il proprio spazio ed i propri flussi di lavoro, trasformando Stream Deck + in uno strumento imprescindibile.

Gli utenti che già possiedono Stream Deck + possono ordinare XLR Dock e USB Hub fin da oggi stesso tramite il negozio online di Elgato, con tempistiche di spedizione previste a partire dalla prossima settimana. A partire dal 25 agosto, inoltre, entrambi i prodotti saranno disponibili presso la rete globale di rivenditori autorizzati CORSAIR.

“Molto spesso, l’hardware dei creatori di contenuti occupa un sacco di spazio ed offre molto poco” ha detto Jörg Gohlke, Senior Engineering Manager di Elgato. “Grazie ad un’estensione come XLR Dock, Stream Deck + non migliora solamente questi flussi di lavoro, ma lo fa apportando un ingombro minimo. Perché utilizzare più dispositivi quando puoi fare molto di più con uno solo?”

Dock XLR

Per collegare un microfono XLR di fascia alta al computer, i creatori di contenuti hanno bisogno di un’interfaccia audio. Di solito, si tratta di dispositivi ingombranti che offrono una personalizzazione ridotta, richiedendo allo stesso tempo la necessità di intervenire tramite una serie di controlli analogici.

Da oggi, grazie a XLR Dock, i content creator potranno collegare un microfono di alta qualità direttamente a Stream Deck +. Si tratta di un’interfaccia audio che si inserisce direttamente dietro il controller, per consentire di lasciare libero spazio prezioso sulla scrivania. All’interno, un preamplificatore assicura che i microfoni dinamici forniscano un sono chiaro e potente, con un guadagno a bassissimo rumore fino a 75 dB. I microfoni a condensatore prendono vita grazie ad un’alimentazione phantom fino a 48 V, mentre la tecnologia Clipguard di Elgato consente di evitare eventuali distorsioni se si utilizza un volume elevato. L’hardware è alimentato da un singolo cavo USB ed è possibile assemblarle tutto in pochi secondi, rendendo più facile che mai sfruttare prestazioni audio semi professionali.

E c’è di più: XLR Dock e Stream Deck + riuniscono tutti i controlli audio in un’unica interfaccia. Non solo l’hardware, ma anche le app come Spotify o Discord, così potrete mixare, monitorare e fare qualsiasi cosa da un solo dispositivo. È la postazione audio definitiva, che vi offre la massima flessibilità di potenziamento, in base alle vostre esigenze.

Hub USB

Quando i content creator espandono i loro sistemi, possono avere bisogno di ulteriori porte USB, soprattutto se utilizzano laptop, dove ogni nuovo dispositivo ha bisogno di un proprio spazio.

Grazie all’utilizzo dell’apposito USB Hub, Stream Deck + fornisce ai creatori di contenuti tutte le porte di cui hanno bisogno, quando servono. Nella parte posteriore, c’è spazio per un massimo di quattro dispositivi, dalle periferiche alle unità esterne. Inoltre, può fornire l’alimentazione per un laptop*, consentendo di liberare la porta che viene normalmente utilizzata per la ricarica. È possibile trasferire i file con velocità di 5 Gb/s tramite USB-C oppure utilizzando un pratico lettore di schede SD che è possibile collegare lateralmente. Stream Deck + è in grado di collegare tutti questi dispositivi al computer degli utenti utilizzando un unico cavo.

Informazioni su Stream Deck +

L’iconica tecnologia Stream Deck, ora con manopole di controllo e una striscia touch. Stream Deck + è un mixer audio, un controller dei flussi di lavoro, una console live… e qualunque cosa serva ad un content creator. Semplifica le attività e l’utilizzo di app come OBS Studio o Photoshop, consentendo di controllarle con un semplice tocco. Regolando un semplice selettore, gli utenti possono regolare l’illuminazione o l’audio del microfono e persino zoomare con la videocamera. Nella Community sono disponibili centinaia di plugin da scoprire, mentre è possibile personalizzare Stream Deck + in modo facile e veloce tramite l’app. Inoltre, consente di utilizzare Wave Link, un potente mixer digitale che vanta effetti come equalizzatore e compressione audio per migliorare il suono.