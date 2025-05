Al Bano festeggia 82 anni: il dolce video con il nipotino Axel e la dedica di Romina Jr

Al Bano festeggia 82 anni: il dolce video con il nipotino Axel e la dedica di Romina Jr

Al Bano compie oggi, martedì 20 maggio, 82 anni. Per l’occasione, la figlia Romina Carrisi Power ha voluto condividere con i suoi follower un momento intimo e tenero tra il cantante e il nipotino Axel Lupo, nato lo scorso 24 gennaio. Il tenero gesto tra nonno e nipote Nel video pubblicato nelle Instagram stories, si vede Al Bano in veste di super nonno mentre imbocca Axel con della macedonia. Il piccolo, visibilmente felice, annuisce dolcemente alla domanda del nonno: “Buono?”. Un momento di semplicità e amore autentico, che ha emozionato i fan. Romina Jr Carrisi, 37 anni, è la quarta figlia nata dalla storica relazione tra Al Bano e Romina Power. Oggi è mamma di Axel, che già mostra un legame profondo con il nonno. “Auguri super nonno! Il mio cuore si illumina d'amore quando ti vedo semplicemente vivere e condividere straordinaria normalità con Axel”, ha scritto Romina a corredo del filmato. Il video è diventato virale nel giro di poche ore, regalando al pubblico un'immagine affettuosa e sincera di uno degli artisti più amati della musica italiana nel suo ruolo più tenero: quello di nonno.

