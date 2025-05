Sinner e Maria Braccini di nuovo vicini? L'ex fidanzata avvistata a Roma durante gli Internazionali d'Italia

Rischio di un ritorno di fiamma tra Jannik Sinner e Maria Braccini? La loro vicinanza a Roma, durante gli Internazionali d’Italia, ha acceso la curiosità dei fan. La presenza di Maria nella capitale, nei giorni della finale di Sinner, alimenta i gossip e i commenti sui social.

Un possibile ritorno di fiamma tra Jannik Sinner e la sua ex Maria Braccini accende la curiosità dei fan. La ragazza è stata avvistata a Roma proprio nei giorni in cui il tennista azzurro era impegnato agli Internazionali d’Italia, dove ha raggiunto la finale contro Carlos Alcaraz. La sua presenza nella Capitale ha scatenato una pioggia di commenti sotto i suoi post sui social.

Coincidenze e commenti social: i fan notano dettagli

Maria Braccini ha pubblicato una foto in posa sorridente davanti alla Fontana di Trevi, ma ciò che ha colpito è il momento scelto per essere a Roma. "Ciao Maria... come mai sei a Roma in questi giorni? Noi ci speriamo sempre", scrive un utente. "Eri a Parigi durante il Master, poi a Torino alle Finals e adesso a Roma. Se tre indizi fanno una prova...", aggiunge un altro.

Molti sostenitori del tennista leggono tra le righe un possibile riavvicinamento, ricordando come Braccini fosse già presente in altre occasioni legate alla carriera di Sinner. "Anche stavolta stesso luogo, stesso periodo... ma ci vuoi far capire qualcosa?", scrive un altro fan con tono ironico ma speranzoso.

La smentita di Sinner e il caso Lara Leito

Le voci su Sinner non si fermano qui. Nelle scorse settimane si era parlato anche di una presunta relazione con la modella russa Lara Leito, vista agli allenamenti del numero uno del mondo a Montecarlo. La ragazza avrebbe interagito con il team del tennista e ricevuto un abbraccio da lui, alimentando speculazioni sulla loro intesa.

A chiarire tutto era stato lo stesso Sinner in conferenza stampa a inizio torneo: "In questo momento non ho una relazione. Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo", aveva dichiarato con fermezza, spegnendo le voci su ogni coinvolgimento sentimentale.