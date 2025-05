Gialappa's Show, il ritorno del Signor Carlo: cameo a sorpresa di Carlo Taranto

Nella puntata speciale del Gialappa's Show andata in onda il 19 maggio su TV8, la Gialappa's Band si è riunita al completo, sorprendendo il pubblico con un cameo inatteso di Carlo Taranto, il celebre "Signor Carlo". Un momento cult, in cui il personaggio di Madre dialoga con lo "specchio", regalando un'ironica delle atmosfere teatrali.

La Gialappa's Band torna al completo per una sera. Nella puntata del Gialappa's Show andata in onda oggi, 19 maggio, su TV8, il pubblico ha assistito a un inatteso cameo di Carlo Taranto, noto come il "Signor Carlo". Il segmento cult di Sensualità a Corte ha visto il personaggio di "Madre" rivolgersi allo "specchio servo delle mie brame", ricevendo risposta proprio dall'immagine di Taranto, comparso in versione oracolo.

Il ritorno simbolico nella formazione originale

La presenza di Carlo Taranto ha segnato un ritorno simbolico alla formazione originale del trio, composto anche da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Taranto si era progressivamente allontanato dallo show, lasciando la conduzione nelle mani dei due colleghi, soprattutto durante la stagione 2025 del programma. Il suo breve ritorno ha emozionato i fan storici e rafforzato il legame tra i tre fondatori.

Nella presentazione ufficiale del programma, Gherarducci e Santin avevano già chiarito che l’assenza di Taranto era dovuta a scelte personali, senza alcuna frattura interna o attriti. Lo conferma anche il libro autobiografico Mai dire noi, scritto da tutti i componenti della Gialappa’s Band, che racconta con ironia e affetto la loro lunga storia insieme.