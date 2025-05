Carlo Conti, emozione a Domenica In: Il videomessaggio di Papa Francesco a Sanremo? Una sorpresa indimenticabile

Oggi, domenica 11 maggio, Carlo Conti è stato ospite a Domenica In, regalando al pubblico un’intervista intensa e carica di emozioni. Il conduttore ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, tra cui l’esperienza al Festival di Sanremo 2025, durante la quale ha ricordato un episodio particolarmente toccante: il videomessaggio di Papa Francesco.

Il ricordo di Papa Francesco e il legame con Fabrizio Frizzi

“Non lo dimenticherò mai”, ha dichiarato commosso. “Non lo sapeva nessuno, volevo che fosse una sorpresa per tutti”. Conti ha raccontato di aver scritto personalmente una lettera al Pontefice, chiedendo un intervento speciale per Sanremo: “Due anni fa avevo organizzato la serata per la Giornata mondiale dei bambini allo Stadio Olimpico, poi in udienza privata il Papa ci disse: ‘Se posso fare qualcosa per voi, ditemelo’. Così gli ho scritto”.

L’intervista ha toccato anche momenti privati della vita del conduttore, come l’amicizia con Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. “La sua morte mi ha fatto capire quanto sia importante vivere il presente e dedicare tempo a ciò che conta davvero”, ha confidato. Proprio per questo ha scelto di vivere a Firenze con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo: “Antonella Clerici è stata fondamentale, mi ha spinto a sposarmi con Francesca”.

Carriera, successi e nuovi progetti per Sanremo

Parlando della sua carriera, Carlo Conti ha ammesso di aver avuto anche momenti difficili: “È troppo comodo pensare che vada sempre tutto bene. A me piace sperimentare, anche se qualche volta si sbaglia”. Ha citato l’esperienza con “Ne vedremo delle belle”, che non ha ottenuto i risultati sperati, ma da cui ha comunque tratto soddisfazione.

Sulla conduzione dell’ultima edizione di Sanremo si è detto “molto orgoglioso e soddisfatto”: “L’ho affrontato senza l’angoscia dei numeri, cercando solo di fare le cose nel miglior modo possibile. Mi hanno proposto canzoni bellissime”. Ha poi rivelato di essere già al lavoro sulla prossima edizione: “Mi sono già arrivate le prime canzoni”.

