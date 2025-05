Giovane italiano muore in discoteca a Ibiza: indagini in corso sulle cause

Un ragazzo italiano di 20 anni è deceduto questa mattina a Ibiza, dopo aver avuto problemi di salute in una discoteca di Sant Antoni. Nonostante gli interventi medici, le sue condizioni si sono aggravate e i sanitari non sono riusciti a salvarlo. La tragica notizia ha sconvolto la comunità locale.

Tragedia a Ibiza nelle prime ore del mattino: un ragazzo italiano di 20 anni è morto all'interno di una discoteca situata a Sant Antoni, una delle località più frequentate dell'isola spagnola. Il giovane ha accusato un malore improvviso mentre si trovava nel locale, ricevendo un primo soccorso dai servizi medici presenti sul posto. Il peggioramento e l'arrivo dei soccorsi Le condizioni del ragazzo sono rapidamente peggiorate e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza. Nonostante gli sforzi dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e il giovane è deceduto sul posto. La Guardia Civil ha immediatamente avviato un'indagine per chiarire le circostanze della morte. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche il possibile uso di sostanze stupefacenti. La conferma ufficiale sulla causa del decesso potrà arrivare solo dopo l’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore. Il Consolato Generale d’Italia a Barcellona è stato prontamente informato dell'accaduto e ha avviato le procedure di contatto con la famiglia della vittima attraverso la polizia italiana.

