Milano, giovane accoltellato a morte ad Abbiategrasso, indagini in corso

Un 21enne di origine egiziana è morto dopo essere stato trovato in fin di vita sotto un porticato di un complesso di case popolari ad Abbiategrasso, nel Milanese. L’allarme è scattato nella tarda serata, quando il ragazzo è stato rinvenuto con una profonda ferita da arma da taglio al torace. Soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove è deceduto poco dopo il ricovero per le gravi lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La zona non è coperta da telecamere di sorveglianza e al momento non risulterebbero testimoni oculari. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

