Stefania Corona al funerale di Alvaro Vitali: Ha sofferto per essere stato messo da parte da alcune persone

La cerimonia in ricordo di Alvaro Vitali si è svolta in un’atmosfera intima e rispettosa, lontana dai clamori mediatici. Tra i presenti, Stefania Corona ha dimostrato ancora una volta il suo affetto, confidando di aver sofferto per essere stata messa da parte da alcune persone. La sua presenza ha testimoniato il forte legame con il protagonista, mentre la famiglia si stringeva in silenzio per onorare la memoria di un uomo amato.