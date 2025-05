Fiorello sorprende su Radio2: Faccio notizia ma non so cosa farò

Fiorello sorprende su Radio2 con un’apparizione a sorpresa, scherzando sull’incertezza del suo futuro radiofonico. Dopo le voci di un nuovo programma, il conduttore ha fatto il suo ritorno, stupendo i fan con battute sulla sua presenza in diretta e il suo ruolo futuro nel mondo radiofonico.

Il ritorno di Fiorello su Radio2 si è concretizzato oggi con un'apparizione a sorpresa. Lo showman è intervenuto prima a Radio2 Social Club e poi a Non è un Paese per giovani, scherzando sull'incertezza che circonda il suo futuro radiofonico e le voci su un nuovo programma.

Apparizione in diretta e battute sull'orario

Lunedì scorso, l'Adnkronos aveva anticipato un suo possibile rientro con un’anteprima prevista per il 16 maggio, in occasione del suo 65esimo compleanno. Secondo alcune fonti, la sorpresa sarebbe saltata proprio a causa dello spoiler, non gradito da Fiorello. Oggi, invece, è arrivato senza preavviso negli studi di Via Asiago durante la diretta del programma condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma.

"Che m'ha cercato qualcuno?", ha esordito scherzando. Poi ha aggiunto: "Io dovrei andare in onda, non so quando. Vado a chiedere in giro". Ancora ironico, ha proseguito: "Vado da Roberto Sergio, oggi i vertici Rai sono tutti qua. Vediamo che succede". Alla domanda di Barbarossa sull'orario del possibile nuovo programma, Fiorello ha risposto semplicemente: "Non lo so".

Ironia sui vertici Rai e accenni a un possibile programma

Poco dopo, lo showman ha fatto irruzione anche a Non è un Paese per giovani, con una battuta sui vertici Rai: "Con i vertici non si parla. I vertici sanno di amianto", riferendosi ai lavori di bonifica in corso a Viale Mazzini. Ha poi ribadito: "Io non voglio confrontarmi con i vertici".

Infine, ha lasciato uno spiraglio su un suo ritorno stabile: "Casomai dovessi tornare in radio, dovrei trovare un titolo, una collocazione, una location... Capace che in una mezz'oretta ce la faccio. Vediamo se mi viene un’idea", lasciando intendere la possibilità di un suo futuro programma su Radio2.