Amici 24: Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia sono i finalisti ufficiali

Emozioni, sorprese e colpi di scena hanno caratterizzato la semifinale di Amici 24, il celebre talent show di Canale 5 che ha scelto i suoi cinque finalisti. A contendersi il titolo nella serata conclusiva del 18 maggio saranno Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia.

Chi sono i finalisti e come sono stati scelti

Il primo a ottenere l’accesso diretto alla finale è stato Francesco, grazie al voto unanime della giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Subito dopo, anche Alessia e Daniele si sono guadagnati il loro posto tra i finalisti.

A restare in ballottaggio per l’ultimo slot disponibile sono stati Trigno, Nicolò e Antonia. Dopo una serie di esibizioni decisive, i tre concorrenti sono rientrati in casetta in attesa del verdetto. Chiamati nuovamente in studio, i giudici hanno decretato l’eliminazione di Nicolò, lasciando così spazio a Trigno e Antonia per la finale.

Ospiti speciali e momenti clou della serata

La semifinale ha visto la partecipazione di Annalisa, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo “Maschi”, uscito l’8 maggio. Sul palco anche Fred De Palma, che ha coinvolto il pubblico con l’energia del brano “Barrio Lambada”.

A portare un tocco di comicità è stata Geppi Cucciari, protagonista di un brillante monologo sulle scelte democratiche, con una riflessione sull'importanza del voto consapevole, in linea con lo spirito competitivo e partecipativo del talent.

L’appuntamento ora è fissato per il 18 maggio, quando i cinque finalisti si sfideranno per conquistare la vittoria e diventare il prossimo talento vincitore di Amici 24.

