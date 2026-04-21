Alcaraz esalta Sinner e rilancia la sfida anche fuori dal campo

Carlos Alcaraz riconosce il ruolo di Jannik Sinner nella sua crescita e spiega come la rivalità lo spinga ogni giorno a migliorarsi, mentre resta in dubbio la sua presenza ai prossimi tornei per un problema al polso.

Carlos Alcaraz guarda a Jannik Sinner come al punto di riferimento che lo costringe ad alzare continuamente il livello. Il tennista spagnolo, attualmente numero due del ranking mondiale, racconta come la presenza del rivale italiano sia diventata uno stimolo quotidiano, capace di incidere direttamente sulla sua crescita tecnica e mentale.

Allenarsi pensando a un confronto con Sinner, spiega Alcaraz, lo porta a curare ogni dettaglio e a lavorare con maggiore intensità. Il confronto diretto diventa così un motore costante, che lo obbliga a non accontentarsi e a cercare sempre nuovi margini di miglioramento.

Accanto alle parole di stima, però, resta l’incertezza legata alle condizioni fisiche. Il problema al polso continua a essere monitorato con attenzione e nei prossimi giorni sono previsti nuovi controlli. La partecipazione ai grandi appuntamenti sulla terra rossa, come Roma e Parigi, resta in bilico, mentre lo spagnolo prova a mantenere fiducia nonostante i tempi di recupero non siano ancora chiari.

Fuori dal campo, il rapporto tra i due campioni si muove su toni più leggeri. Tra uno spogliatoio e l’altro, Alcaraz e Sinner parlano spesso di golf e progettano di sfidarsi anche lontano dai tornei. La competizione, però, non si ferma qui: lo spagnolo scherza anche su una possibile gara sui kart, lanciando una sfida diretta all’azzurro, segno di una rivalità che resta accesa in ogni situazione.