Jasmine Paolini trionfa a Roma, ma resta il divario nei premi tra uomini e donne

Jasmine Paolini trionfa a Roma diventando la prima a conquistare sia il singolare che il doppio agli Internazionali d’Italia 2025, ma il dibattito sulla disparità dei premi tra uomini e donne rimane vivo, evidenziando ancora una volta le differenze economiche nel tennis professionistico.

Jasmine Paolini ha conquistato una storica doppietta agli Internazionali d’Italia 2025, vincendo sia il singolare femminile che il doppio in coppia con Sara Errani. Nonostante il trionfo, il dibattito sulla disparità nei premi tra uomini e donne torna al centro dell’attenzione.

Paolini oltre il milione, ma Sinner può guadagnare di più

Con la vittoria sulla statunitense Coco Gauff in finale, Paolini ha incassato 877.390 euro, a cui si aggiungono i 400.560 euro ottenuti nel doppio con Errani (da dividere tra le due). Il totale supera il milione di euro, ma resta inferiore a quanto percepito dai colleghi uomini. Jannik Sinner, ad esempio, è già certo di ricevere oltre 523.870 euro come finalista e potrà portare a casa 985.030 euro in caso di vittoria contro Alcaraz.

Ecco i premi garantiti alle donne a Roma:

Primo turno: € 13.150

Secondo turno: € 21.215

Terzo turno: € 38.313

Ottavi: € 66.110

Quarti: € 124.700

Semifinale: € 240.380

Finale: € 456.735

Campione: € 877.390

Premi per il tabellone maschile:

Primo turno: € 20.820

Secondo turno: € 30.895

Terzo turno: € 52.925

Ottavi: € 90.445

Quarti: € 165.670

Semifinale: € 291.040

Finalista: € 523.870

Campione: € 985.030

Un divario ancora aperto, tranne nei tornei Slam

Le ragioni del pay gap includono la diversa organizzazione tra ATP e WTA, la distribuzione delle sponsorizzazioni e le strategie di marketing. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato un piano triennale per colmare il divario nei premi nei tornei italiani. Al momento, la parità di montepremi è garantita solo nei quattro tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), dove uomini e donne ricevono gli stessi compensi. Il primo ad applicare l’equità fu lo US Open nel 1973, seguito dagli Australian Open nel 2001, con Roland Garros e Wimbledon che si allinearono solo nel 2007.

Fuori dagli Slam, però, le differenze restano evidenti: a Dubai, ad esempio, il vincitore del torneo maschile guadagna oltre 400.000 euro in più rispetto alla collega donna.