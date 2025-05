Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma 2025: Criticata per l'altezza, ma le parole pesano

Home / Social News / Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma 2025: Criticata per l'altezza, ma le parole pesano

Jasmine Paolini si prepara all’esordio agli Internazionali d’Italia 2025, dove debutterà direttamente al secondo turno del Masters 1000 di Roma, in programma dal 7 maggio. La numero cinque del mondo affronterà la vincente del match tra Giorgia Pedone e Lulu Sun. Durante la conferenza stampa legata al sorteggio del tabellone principale, la tennista azzurra ha affrontato anche un tema personale, legato alle critiche sull’aspetto fisico.

“Sono stata spesso giudicata per la mia statura”, ha spiegato Paolini, che secondo i dati WTA è alta 1,63 m. “Ho sentito dire che ero troppo bassa per il tennis di alto livello, che non avrei potuto andare oltre un certo punto. Ma ho sempre cercato di concentrarmi sulle mie qualità e andare avanti per la mia strada. La statura può essere anche un vantaggio: magari ho caratteristiche che altre più alte non hanno”.

Nonostante le critiche, Paolini ha sottolineato come abbia sempre mantenuto un atteggiamento positivo: “Le critiche ci sono sempre state, ma ho vissuto tutto con serenità. Quando diventano tante, che p...e!”, ha aggiunto con una risata. Poi ha lanciato un messaggio più ampio sul peso delle parole nel mondo dello sport: “L’aspetto fisico è spesso esageratamente giudicato. Le parole hanno un peso, anche quando dette per scherzo: chi le riceve se le porta dentro. Io per prima sto imparando a fare attenzione a ciò che dico”.

La tennista toscana, reduce da ottime prestazioni nel circuito WTA, torna così a Roma con una nuova consapevolezza e la volontà di concentrarsi sul proprio gioco, lontano da etichette e pregiudizi.

Musetti avanza al terzo turno a Madrid, Sonego eliminato, vincono Errani e Paolini

Lorenzo Musetti conquista l'accesso al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie, supera l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 51 al mondo, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2 in un'ora e 48 minuti.

Wta Madrid: Paolini vola al terzo turno, battuta Boulter in due set

Debutto convincente per Jasmine Paolini al torneo Wta di Madrid. La tennista toscana, numero 6 del ranking mondiale, ha superato senza difficoltà il secondo turno dopo essere stata esentata dal primo.

WTA Stoccarda: Paolini vola in semifinale dopo il successo su Gauff

Jasmine Paolini conquista l'accesso alla semifinale del torneo WTA 500 di Stoccarda (terra rossa, montepremi di 925.