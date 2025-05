Formula 1, oggi il GP di Imola: orario e diretta TV anche in chiaro

La Formula 1 torna in pista con il settimo appuntamento del Mondiale 2025. Oggi, domenica 18 maggio, si disputa il Gran Premio di Imola sul circuito Enzo e Dino Ferrari, primo evento europeo della stagione.

Classifica piloti e partenza del GP di Imola

In testa al campionato c’è Oscar Piastri (McLaren) con 131 punti, seguito dal compagno di scuderia Lando Norris a quota 115. Terzo in classifica Max Verstappen (Red Bull), campione del mondo in carica, con 99 punti. Più indietro le Ferrari con Charles Leclerc quinto a 53 punti e Lewis Hamilton settimo con 41.

Il semaforo verde del Gran Premio di Imola scatterà alle ore 15:00. Si prevede grande affluenza di pubblico e grande attenzione mediatica per questo atteso appuntamento in terra emiliana.

Dove vedere il GP di Imola in diretta TV e streaming

Tutti gli eventi del weekend, compresa la gara di oggi, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati.

Il Gran Premio di Imola sarà visibile anche in chiaro su TV8, gratuitamente e in diretta, offrendo la possibilità a tutti gli appassionati di seguire la corsa senza abbonamenti.