Finale Internazionali d'Italia 2025: Sinner sfida Alcaraz, orario, precedenti e diretta tv

Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025, in programma oggi, domenica 18 maggio, alle ore 17. Il match si gioca sulla terra rossa del Foro Italico e chiude l’edizione del Masters 1000 di Roma. Il tennista altoatesino ha raggiunto l’ultimo atto dopo aver superato Casper Ruud nei quarti e Tommy Paul in semifinale.

Precedenti e ultimi confronti tra Sinner e Alcaraz

Quella di oggi sarà la tredicesima sfida tra i due talenti del tennis mondiale. Il bilancio vede in vantaggio Alcaraz con sette vittorie contro cinque di Sinner. L’ultimo incontro ufficiale tra i due risale alla finale di Pechino 2024, vinta dallo spagnolo. In seguito, Sinner si è preso la rivincita nel torneo esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita, battendo Alcaraz in finale lo scorso ottobre.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e streaming

La finale degli Internazionali d’Italia 2025 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce lo streaming, la partita potrà essere seguita tramite le piattaforme SkyGo, NOW e RaiPlay.