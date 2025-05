Musetti-Alcaraz agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta TV

Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista italiano torna in campo oggi, venerdì 16 maggio, contro lo spagnolo numero 3 del mondo, per conquistare un posto nella finale del Masters 1000 di Roma.

Musetti a caccia della finale al Foro Italico

Dopo l’impresa contro Alexander Zverev ai quarti di finale, Musetti cerca la sua prima storica qualificazione all’ultimo atto del torneo romano. Si tratta della rivincita della sfida andata in scena poche settimane fa a Montecarlo, quando Alcaraz ebbe la meglio in tre set approfittando anche di un calo fisico dell’azzurro nel finale.

L’incontro tra Musetti e Alcaraz è il quinto confronto diretto tra i due: il bilancio vede nettamente avanti il talento spagnolo con quattro vittorie a una. L’unica affermazione dell’azzurro risale all’Hamburg European Open 2022.

Orario della semifinale e diretta TV

Il match tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi, venerdì 16 maggio, alle ore 15:30 sul campo centrale del Foro Italico. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, in esclusiva per gli abbonati. Sarà inoltre possibile seguirlo in streaming su Sky Go e NOW.