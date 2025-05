Musetti sfida Medvedev agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta tv

Lorenzo Musetti torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 13 maggio, il tennista azzurro affronta Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, in un match atteso e ricco di significato per il cammino dell’italiano nel torneo.

Orario della partita e precedenti tra Musetti e Medvedev

La sfida è in programma oggi, lunedì 13 maggio, non prima delle ore 14, sulla Grand Stand Arena del Foro Italico. Musetti arriva all’incontro forte delle vittorie nei primi due turni contro Virtanen e Nakashima. Per il carrarino si tratta della prima partecipazione da top ten, avendo recentemente raggiunto la posizione numero 9 del ranking ATP.

I precedenti sorridono a Medvedev: il russo ha vinto entrambi gli scontri diretti disputati finora. Nel 2023, si è imposto in due set prima a Toronto e poi a Cincinnati, dimostrando grande solidità contro il gioco elegante ma meno potente di Musetti.

Dove vedere Musetti-Medvedev in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, che copre interamente gli Internazionali d’Italia 2025. L’incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e disponibile in streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay, per seguire ogni scambio anche da dispositivi mobili.

