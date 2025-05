Eurovision 2025, Lucio Corsi emoziona con armonica e semplicità nella finale di Basilea

Si è tenuta alla St. Jakobshalle di Basilea la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, davanti a un’arena gremita da oltre 36mila spettatori. L’evento è stato aperto dal vincitore dello scorso anno, Nemo, con il brano The Code. In gara 26 Paesi, ciascuno con esibizioni uniche tra luci, bandiere e performance spettacolari.

Lucio Corsi conquista con “Volevo Essere Un Duro”

Grande attesa per l’Italia, rappresentata da Lucio Corsi, che ha incantato il pubblico con la sua semplicità e il suono della sua armonica. Accompagnato da Tommaso Ottomano, ha proposto una scenografia evocativa con pianoforte, chitarre ovali, amplificatori giganti e sottotitoli in inglese. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la sua “Volevo Essere Un Duro”, tra lo sventolio di bandiere tricolori.

Sul palco anche Gabry Ponte per San Marino, che ha sfilato indossando i colori italiani: pantaloni rossi, maglia bianca e giacca verde, con la bandiera sammarinese in mano. Un omaggio simbolico che ha catturato l’attenzione.

Momenti di tensione e messaggi di pace

Poco prima dell’esibizione dell’artista israeliana Yuval Raphael, si sono registrati scontri tra manifestanti pro-Palestina e forze dell’ordine nel centro di Basilea. Lo riferisce l’Afp, segnalando la partecipazione di centinaia di manifestanti contrari alla presenza di Israele nella competizione.

Momento toccante anche per l’Ucraina con gli Ziferblat, che dopo aver eseguito “Bird of Pray” hanno gridato Slava Ukraïni! (Gloria all’Ucraina), lanciando un messaggio di speranza e desiderio di pace, esprimendo la volontà di tornare a casa e ricongiungersi con i propri cari.

L’ordine di esibizione nella finale

1. Norvegia (Kyle Alessandro – "Lighter")2. Lussemburgo (Laura Thorn – "La Poupée Monte Le Son")3. Estonia (Tommy Cash – "Espresso Macchiato")4. Israele (Yuval Raphael – "New Day Will Rise")5. Lituania (Katarsis – "Tavo Akys")6. Spagna (Melody – "Esa Diva")7. Ucraina (Ziferblat – "Bird of Pray")8. Regno Unito (Remember Monday – "What The Hell Just Happened?")9. Austria (JJ – "Wasted Love")10. Islanda (VÆB – "Róa")11. Lettonia (Tautumeitas – "Bur Man Laimi")12. Paesi Bassi (Claude – "C’est La Vie")13. Finlandia (Erika Vikman – "Ich komme")14. Italia (Lucio Corsi – "Volevo Essere Un Duro")15. Polonia (Justyna Steczkowska – "Gaja")16. Germania (Abor & Tynna – "Baller")17. Grecia (Klavdia – "Asteromáta")18. Armenia (Parg – "Survivor")19. Svizzera (Zoë Më – "Voyage")20. Malta (Miriana Conte – "Serving")21. Portogallo (Napa – "Deslocado")22. Danimarca (Sissal – "Hallucination")23. Svezia (Kaj – "Bara Bada Bastu")24. Francia (Louane – "maman")25. San Marino (Gabry Ponte – "Tutta L’Italia")26. Albania (Shkodra Elektronike – "Zjerm")