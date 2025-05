Eurovision 2025, Lucio Corsi incanta l'Europa con Volevo essere un duro

Eurovision 2025 si prepara a brillare con l'irresistibile carisma di Lucio Corsi! Questa sera, martedì 13 maggio, il cantautore toscano porterà sul prestigioso palco europeo il suo brano "Volevo essere un duro". Dopo essersi classificato secondo a Sanremo, Corsi è pronto a incantare l'Europa, rappresentando con orgoglio l'Italia nella Grand Final di sabato 17 maggio.

Un talento nato nella Maremma

Nato nel 1993 a Grosseto, Lucio è cresciuto a Vetulonia, piccolo borgo nella Maremma toscana che ha profondamente influenzato la sua ispirazione musicale. Fin da adolescente ha iniziato a scrivere canzoni, esibendosi nei locali del territorio. Dopo il trasferimento a Milano, ha pubblicato il primo EP “Vetulonia Dakar” nel 2014 e aperto concerti per gli Stadio, Baustelle e Brunori Sas.

Il suo stile, che fonde rock progressivo, cantautorato e liriche evocative, lo ha fatto accostare a icone come David Bowie e Renato Zero. Celebre la sua dichiarazione: “Voglio canzoni che mi facciano immaginare di essere qualcun altro”.

Un percorso musicale in ascesa

Nel 2015 esce il primo album “Altalena Boy/Vetulonia Dakar” sotto Sony Music. Seguono “Cosa faremo da grandi?” nel 2020 e “La gente che sogna” nel 2023, pubblicato da Sugar Music. Recentemente ha pubblicato il singolo “Tu sei il mattino” con Carlo Verdone, presente anche nella serie “Vita da Carlo 3”, dove la sua partecipazione a Sanremo era stata curiosamente anticipata.

A Sanremo 2025 Corsi ha conquistato il secondo posto con “Volevo essere un duro”, canzone premiata con il Premio della Critica Mia Martini e certificata disco d’oro. Il brano fa parte dell’omonimo album che ha raggiunto la vetta della classifica FIMI.

La visione artistica e il testo

“È una ballata, la forma di canzone a cui sono più legato”, ha dichiarato Lucio Corsi, sottolineando l’importanza della lingua italiana nei suoi testi. Le sue parole raccontano la fragilità, l’identità e il desiderio di riscatto in chiave poetica e immaginifica. Il brano ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla sua autenticità e potenza narrativa.

Con uno stile unico e un percorso coerente, Lucio Corsi arriva ora all’Eurovision come uno degli artisti più attesi. L’Italia punta sulla sua originalità per emozionare l’Europa con una canzone che mescola coraggio, ironia e profondità.

Guarda anche il video:

Video Lucio Corsi - Volevo essere un duro - EUROVISION 2025 (Lyric Video) Video Lucio Corsi - Volevo essere un duro - EUROVISION 2025 (Lyric Video)

