Eurovision 2025: al via da Basilea con 37 Paesi in gara e l'Italia già in finale

Home / Social News / Eurovision 2025: al via da Basilea con 37 Paesi in gara e l'Italia già in finale

È ufficialmente iniziata la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in diretta da Basilea. Oggi, martedì 13 maggio 2025, la kermesse torna in Svizzera, dove tutto ebbe origine nel 1956. La prima semifinale sarà trasmessa dalle 21 su Rai 2, con un’anteprima a partire dalle 20.15.

A condurre la serata saranno Gabriele Corsi, volto ormai familiare per i fan del concorso, e BigMama, già presidente della giuria italiana nel 2024. In gara 15 nazioni per soli 10 posti disponibili nella finale. Ogni esibizione sarà preceduta da una clip che mostra gli artisti in visita a luoghi iconici svizzeri.

Lucio Corsi rappresenta l’Italia con “Volevo essere un duro”

Per l’Italia, Lucio Corsi è qualificato di diritto alla finale di sabato 17 maggio. Il cantautore toscano presenterà “Volevo essere un duro”, già vincitore del Premio della Critica Mia Martini a Sanremo e disco d’oro. La canzone fa parte dell’album omonimo che ha raggiunto il primo posto nella classifica Fimi.

Corsi si esibirà insieme agli altri finalisti automatici: i rappresentanti dei Big Five (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito) e la Svizzera, Paese ospitante. Il pubblico italiano potrà votare durante la semifinale, ma non per Corsi, Svizzera o Spagna, già qualificati.

Artisti in gara con legami con l’Italia

Tra i partecipanti anche nomi legati al nostro Paese: Gabry Ponte, in gara per San Marino con “Tutta l’Italia”, sigla del Festival di Sanremo 2025; Tommy Cash per l’Estonia con “Espresso Macchiato”, brano satirico sulla cultura italiana; e Shkodra Elektronike (Kolë Laça e Beatriçe Gjergji), in rappresentanza dell’Albania ma residenti in Italia.

In gara anche Mariana Conte per Malta, con origini napoletane, e i favoriti KAJ per la Svezia con “Bara Bada Bastu”, dedicata alla sauna e già successo in streaming.

Omaggio alla storia dell’Eurovision e spettacoli speciali

La serata di apertura includerà un tributo alla prima edizione del 1956 vinta da Lys Assia e uno sketch comico-musicale sulle invenzioni svizzere condotto da Hazel Brugger e Sandra Studer. Il personaggio di Guglielmo Tell sarà protagonista di una rievocazione storica ironica che porterà alla creazione immaginaria dell’Eurovision come strumento di pace.

Il secondo intervallo celebrerà la vittoria di Céline Dion nel 1988 con “Ne partez pas sans moi”, eseguito dal Neues Orchester Basel e da quattro ex concorrenti: Iolanda, Marina Satti, Jerry Heil (con Al’ona Al’ona) e Silvester Belt.

Gran finale con Jørgen Olsen degli Olsen Brothers, vincitori del 2000, che proporrà una nuova versione di “Fly on the Wings of Love” ispirata al motto “United By Music”.

Eurovision 2025 anche su Rai Radio e in streaming

La diretta radiofonica dell’evento sarà curata da Rai Radio 2, disponibile anche in video sul canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat. Ai microfoni Diletta Pietrangeli e Matteo Osso racconteranno storie e curiosità sui semifinalisti. Rai Pubblica Utilità garantirà sottotitolazione e audiodescrizione su RaiPlay e RaiPlay Sound.

Altri aggiornamenti su Eurovision

Eurovision 2025: Basilea accoglie le delegazioni tra entusiasmo, proteste e nuove regole

Basilea apre ufficialmente le porte all’*Eurovision Song Contest 2025* con una spettacolare cerimonia inaugurale sul celebre Turquoise Carpet, lungo ben 1,3 chilometri: il più esteso nella storia della manifestazione.

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.

Eurovision 2025: Gabriele Corsi e BigMama alla guida del commento italiano

Gabriele Corsi e BigMama saranno i conduttori italiani dell'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.