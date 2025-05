Finale Internazionali d'Italia 2025: Paolini sfida Gauff oggi alle 17, dove vederla in TV

Jasmine Paolini è pronta a scrivere la storia agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista italiana oggi, sabato 17 maggio, affronterà Coco Gauff nella finale del torneo WTA di Roma. Dopo una straordinaria vittoria in semifinale contro Peyton Stearns, Paolini sogna il trionfo sulla terra rossa del Centrale, campo dove nel 2024 aveva già conquistato il titolo in doppio insieme a Sara Errani.

Orario della finale e precedenti tra Paolini e Gauff

Il match è in programma alle ore 17 sul campo Centrale del Foro Italico. Sarà la quarta sfida tra le due: nei tre precedenti, l’americana è in vantaggio per 2-1, ma l’ultimo confronto è stato vinto proprio da Paolini, che ha battuto Gauff nei quarti di finale del torneo di Stoccarda in tre set combattuti.

Dove vedere Paolini-Gauff in diretta TV e streaming

La finale degli Internazionali d’Italia 2025 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su SkyGo, Now e RaiPlay, offrendo così ampia copertura per seguire l’attesissimo appuntamento.