Sinner-Navone oggi alle 19 agli Internazionali d'Italia 2025: dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner torna finalmente in campo oggi, sabato 10 maggio, per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Sul Centrale del Foro Italico il numero uno del mondo affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking ATP, reduce dalla vittoria contro l’italiano Federico Cinà al primo turno.

Si tratta della prima partita ufficiale per Sinner dopo la lunga squalifica legata al caso Clostebol, che lo ha costretto a uno stop di tre mesi. Il tennista altoatesino è apparso molto motivato durante gli allenamenti pre-torneo a Roma, dove ha svolto test contro Lehecka, Sonego, Fritz, Ruud e Cerundolo, raccogliendo l’entusiasmo del pubblico accorso numeroso ogni giorno per supportarlo.

L’incontro Sinner-Navone è in programma alle ore 19 e sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e in chiaro su Rai 2. Per chi preferisce seguire l’evento online, il match sarà disponibile anche in streaming tramite le piattaforme SkyGo, NOW e RaiPlay.

